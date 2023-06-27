Американские сенаторы призвали передать Украине батарею "Железного купола"

Сенаторы Соединенных Штатов Америки Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет по делам вооруженных сил содействовать передаче дополнительных средств противовоздушной обороны Украине. В частности, речь идет о системах "Железный купол".

Это подчеркивают в письме в сенатский комитет по вооруженным силам США.

"Хотя Соединенные Штаты передали оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, мы можем и должны предоставить больше", — говорится в письме.

Они напомнили, что командующий космической и противоракетной обороной армии США генерал-лейтенант Дэниел Карблер заявил в Сенате, что у них сейчас есть две батареи Iron Dome (Железный купол). Одна закончила подготовку и готова к развертыванию. Вторая – завершает внедрение нового оборудования.

"Пока мы пишем, Россия продолжает неизбирательную бомбардировку суверенной территории Украины, включая гражданские районы. Каждая батарея Iron Dome может защитить территорию площадью примерно 150 квадратных километров. Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим им батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировал передачу Соединенным Штатам эти батареи", — отмечают американские сенаторы.

Система израильской компании Rafael в партнерстве с американской Raytheon является эффективным средством уничтожения ракет малой дальности. Однако она не создавалась для противодействия крылатым ракетам, а также не отвечает потребностям американской армии. Впрочем, такой комплекс очень необходим Украине.

Сенаторы Голлен и Линдси Грэм подчеркивают, что преследуют цель просить Иерусалим передать собственные системы Iron Dome. Они ведь имеют решающее значение для их безопасности. В то же время политики просят дать разрешение Вашингтону "передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины".

"Если невозможно передать эти активы, мы просим вас найти другие способы помощи, зокроема перемещение их к другому союзнику Соединенных Штатов под контролем и надзором наших собственных сил. Таким образом, освободив другие средства противовоздушной обороны Соединенных Штатов, чтобы передать их для усиления потребностей противовоздушной обороны Украины и сохранить большее количество жизней украинцев", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, уже сегодня, 27 июня, США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего в него войдут бронетехника, а также боеприпасы для РСЗО "HIMARS", ЗРК "Patriot".

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