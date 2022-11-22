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Американские сенаторы просят Байдена передать Украине дроны Gray Eagle, которые "могут изменить ход войны"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Американские сенаторы просят Байдена передать Украине дроны Gray Eagle, которые "могут изменить ход войны"

Фото: Associated Press

Несколько сенаторов США обратились в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой предоставить Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

Сенаторы обратились к министру обороны США Ллойду Остину и заявили, что БПЛА могли бы "направить стратегический курс войны в пользу Украины" и противодействовать использованию Россией иранских беспилотников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сенаторы США подчеркнули, что технология может помочь украинцам "набирать обороты на поле боя".

"Долгосрочное преимущество предоставления Украине MQ-1C Gray Eagle значительно и имеет потенциал для того, чтобы изменить стратегический ход войны в пользу Украины", — написали сенаторы.

Они подчеркнули, что БПЛА смогут дополнить систему вооружений, которые используют украинцы, и повысит летальность оружия ВСУ. Учения украинцев на MQ-1C Gray Eagle займет всего 27 дней, пишут сенаторы.

"Если бы Украина имела доступ к собственным беспилотникам, она могла бы найти и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и ослабив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие", — заявили американские сенаторы.

Следует отметить, что в текущем месяце Пентагон отклонил запрос Украины на БПЛА, мол, технологию беспилотника могут похитить на фронте.

В Пентагоне отказались комментировать это обращение сенаторов, но официальные лица США заявили, что нежелание предоставить беспилотники вызвано техническими проблемами, а не страхом эскалации. Спикер компании-разработчика General Atomics заявил, что компания отдана поддержке Украины, но письмо комментировать тоже отказался.

Что известно о беспилотнике MQ-1C Gray Eagle

Разведывательно-ударный БПЛА может находиться в воздухе около 24 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч. Беспилотник может лететь на 400 километров с целью разведки.

Однако БПЛА может выполнять функции и ударного беспилотника. В частности, он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух — земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.

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Дата публикации
Просмотры
1212
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