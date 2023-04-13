Американские СМИ назвали имя мужчины, слившего секретные данные Пентагона (фото)

Мужчину, подозреваемого в ливне секретных данных, в ближайшее время арестуют.

Администратором игровой онлайн-группы в Discord, в которой началась утечка секретных данных Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Об этом информирует издание The New York Times.

В сообщении указывается, что мужчину зовут Джек Тейшейра. Он был администратором небольшой группы Thug Shaker Central, в которой около 20-30 человек объединились из-за общей любви к оружию, видеоиграм и расистским мемам.

Американские чиновники подтвердили, что следователи намерены поговорить с Тейшейрой об утечке секретных документов. Один из чиновников заявил, что у мужчины может быть информация о расследовании этого дела.

Джек Тейшера / Фото: nytimes.com

Отметим, что федеральные следователи уже несколько дней ищут человека, из-за которого произошла утечка секретных документов Пентагона, но пока не называли точное имя подозреваемого.

Журналисты издания побеседовали с несколькими членами интернет-группы Thug Shaker Central на платформе Discord. Один из них заявил, что знает человека, осуществившего утечку документов, по меньшей мере три года. Он заявил, что встречался с ним лично, а в общении с журналистами называл его А.Г.

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Друзья описывают его как своего лидера, который был старше других участников группы. Один из друзей заявил, что А.Г. Имел доступ к секретным документам.

Позднее издание Reuters сообщило, что в США сегодня арестуют военнослужащего, подозреваемого в утечке документов Пентагона.

"Сегодня в Массачусетсе будет арестован военнослужащий Национальной гвардии США, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона", — сообщает издание.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявил, что утечка секретных документов США не отразится на контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Также мы информировали, что американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что в Соединенных Штатах серьезно относятся к "сливанию" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор, пока не найдут источник утечки.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы "утечке" данных из секретных документов является типичной игрой российских спецслужб.

Американские СМИ сообщали, что утечка американских секретных документов показала насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.

Между тем стало известно, что в слитых в соцсети секретных документах из Пентагона есть информация о том, что США шпионят за своими ключевыми союзниками, в частности, по Украине, Южной Корее и Израилю.

Вместе с тем Министерство обороны Великобритании также предупреждает, что в слитых в Сеть документах есть "серьезный уровень неточности".

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