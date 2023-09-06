Американские солдаты проведут учения на территории Армении: в Кремле обеспокоены

На следующей неделе, 11-20 сентября, на территории Армении состоятся совместные учения подразделений армянской армии и вооруженных сил США. Россия назвала это поводом для беспокойства.

О проведении военных учений Eagle Partner 2023 в Министерстве обороны Армении сообщили в среду, 6 сентября, передает Reuters.

Целью учений является подготовка войск к участию в международных миротворческих миссиях.

Представитель армии США сообщил, что в учениях примут участие 85 американских солдат и 175 армянских военнослужащих.

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Американскую армию будут представлять, в частности, бойцы Национальной гвардии Канзаса, имеющей опыт 20-летнего сотрудничества с Арменией. Американцы будут вооружены исключительно винтовками и не будут использовать тяжелое оружие.

Несмотря на небольшой масштаб учений, в Кремле заявили, что будут внимательно следить за ними.

"Конечно, такие новости вызывают беспокойство, особенно в нынешней ситуации. Поэтому мы будем глубоко анализировать эти новости и следить за ситуацией", — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Как известно, у России есть военная база в Армении и считает себя ведущей силой в регионе Южного Кавказа, который до 1991 года был частью Советского Союза.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете, что Россия не смогла оградить Армению от "агрессии" со стороны Азербайджана. Он предположил, что война России в Украине делает ее не в состоянии удовлетворить все потребности безопасности Армении.

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