Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири.

Теоретически спецслужбы США могут ликвидировать президента России Владимира Путина так же, как лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспрессо".

"Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров — могут помешать ликвидации этого террориста". ", – отметил Ягун.

По мнению Ягуна, операция по ликвидации аз-Завахири подтверждает безграничные возможности спецслужб США.

Представители спецслужб США рассказали, что следили за аз-Завахири в Кабуле много дней, изучили его график и знали привычки. А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. день, подтверждает, что возможности американских спецслужб сейчас фактически безграничны", — подчеркнул генерал.

Напомним, США провели "точную контртеррористическую операцию" в Афганистане против Завахири, скрывавшегося в конспиративной квартире в Кабуле. О проведении успешной антитеррористической операции в Белом доме сообщили в ночь на 2 августа. На место, где находился террорист, была сброшена взрывчатка из беспилотника.

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