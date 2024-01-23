Американские туристы в Колумбии попали под новую волну похищений

Так, в частности, этот комик из США приехал в колумбийскую столицу Медельин и впоследствии исчез.

Колумбийская полиция арестовала и предъявила обвинения четырем лицам, подозреваемым в похищении и убийстве 50-летнего американского комика азиатского происхождения Тоу Гер Сюна, пропавшего во время своего отдыха в Колумбии. Гибель Тоу Гер Сюна стала по меньшей мере восьмой среди "подозрительных смертей" граждан США, найденных в ноябре и декабре 2023 года в Медельине, популярном месте для туристов, посещающих Колумбию. В посольстве США в Боготе заявили, что эти инциденты не связаны между собой, но у нескольких были подобные обстоятельства.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

56-летний Сюн в конце декабря приехал из своего дома в Миннесоте в Медельин, чтобы попытаться понять, что произошло с его братом, 50-летним гражданином США и известным комиком и активистом хмонг. Тоу Гер Сюна задержали, чтобы получить выкуп, зарезали и избили, а затем сбросили со скалы. Его труп обнаружили 11 декабря в одном из самых опасных районов Медельина.

"Сегодня я осмеливаюсь посетить это спокойное место... где ты последний раз подышал свежим воздухом", — сказал 56-летний брат погибшей звезды, когда прибыл на место, где нашли тело Тоу Гер Сюна.

Американский комик Тоу Гер Сюн Фото: Tou Ger Xiong/Facebook

Что известно об убийстве звезды

50-летний Сюн прилетел из США в колумбийскую столицу Медельин в среду, 29 ноября, чтобы провести время вместе со своей семьей. Сразу после этого мужчина договорился о встрече с таинственной незнакомкой.

По информации журналистов, 10 декабря около 7 вечера по местному времени комик позвонил по телефону своему другу и сказал, что его похитили, держат "под прицелом" и требуют две тысячи долларов выкупа.

Через несколько часов после этого звонка полицейские посетили квартиру, где останавливался Сюн. Как выяснилось, туда проникла таинственная женщина из соцсетей, забрала некоторые вещи и сбежала еще до их приезда.

Тело комика с более чем десятком ножевых ранений, ранами от тупого предмета и многочисленными кровоподтеками, вызванными падением с высоты более 18 м, вскоре нашли в ущелье Ла-Корковадо.

О чем сообщает полиция

"Преступники используют программы для знакомств, чтобы побуждать жертв встретиться в общественных местах, таких как гостиницы, рестораны и бары, а затем нападать и грабить их", — предупреждают правоохранители.

По их словам, граждане США в Колумбии грабят и даже убивают.

"Давайте проясним: Медельин — безопасный город, но с увеличением количества туристов растет и количество определенных явлений вокруг туризма", — сказал Уильям Вивас, общественный правозащитник в Медельине.

Туризм здесь постоянно растет после подписания мирных соглашений с Революционными вооруженными силами Колумбии, также известными как FARC в 2016 году. Страна начала рекламировать районы, которые раньше были слишком опасны для посещения, и иностранцы быстро хлынули в страну. Правительство также предложило новые визы для так называемых "цифровых кочевников", чтобы поощрить американцев и других иностранцев жить в стране.

Возрождение колумбийской индустрии похищения людей

Когда Колумбия была печально известна своей индустрией похищения людей. FARC, в то время самая большая леворадикальная повстанческая группировка в стране, использовала эту тактику, чтобы зарабатывать и получить политическое преимущество. По данным национальной полиции Колумбии, между 1996 и 2006 годами 23 144 человека были похищены FARC и другими преступными организациями (это в среднем 5,7 человека в день).

Но общественный резонанс вместе с организациями по борьбе с похищением помогли уменьшить количество исчезновений иностранцев на 92%. Когда бойцы FARC заключили оружие и подписали мирное соглашение, многие колумбийцы надеялись, что похищения людей останутся частью прошлого.

Однако теперь, когда другие вооруженные группы получили больший контроль в местах, откуда отошли FARC, похищения снова выросли. В прошлом году количество таких преступлений возросло до 287, по данным полиции, — цифра, которой страна не видела с 2014 года.

Между тем, в Украине вблизи Тернополя на обочине дороги обнаружили мертвым 50-летнего мужчину, который недавно устроился на работу на местный комбикормовый завод. Местные жители утверждают, что мужчина внезапно скончался на территории предприятия, откуда его вывезли в ковши погрузчика и выбросили на обочину дороги.

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