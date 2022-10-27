Американские ВМС успешно опробовали гиперзвуковую ракету: первые подробности

Военно-морские силы и армия Соединенных Штатов осуществили успешный запуск гиперзвуковой ракеты с приморской стартовой площадки в Вирджинии.

Американские Военно-морские силы и армия произвели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Запуск был осуществлен с приморской стартовой площадки в штате Вирджиния 26 октября. Во время запуска военные провели ряд экспериментов, оценили навигацию ракеты и проверили передовые материалы, которые могут выдерживать очень высокую температуру.

Указано, что ракета летела со скоростью в пять раз превышающей скорость звука.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", поразившей цель на расстоянии около 1000 километров.

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