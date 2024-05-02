Американские военные батальоны останутся в Литве на неограниченное время – министр обороны

Американские военные батальоны останутся в Литве на неограниченное время, а не как планировалось до конца 2025 года.

Об этом заявил находящийся с визитом в США литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, передает агентство BNS.

"Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твердое и четкое подтверждение того, что присутствие США в Литве бессрочно и размещение сил в регионе останется неизменным", — сказал министр.

Он добавил, что американцы высоко ценят условия военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют обеспечить надлежащую готовность сил к любому сценарию.

"Во время встреч я ясно дал понять, что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать Россию", — подчеркнул Касчюнас.

Напомним, что Литва передала Украине командно-штабные машины М577.

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