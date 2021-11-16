Американские военные cчитают, что Россия в ходе испытания оружия сбила советский спутник: обломки угрожают МКС

Советский спутник предназначался для радиотехнической разведки и не работал уже много лет.

Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408".

Об этом сообщает космическое командование США, - пишет Spaceflightnow.

Это привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите. По предварительной информации образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг. Американские военные считают, что в результате испытания на орбите также появятся "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые невозможно.

"Космос-1408" был запущен в 1982 году. Он предназначался для радиотехнической разведки и не работал уже много лет.

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Орбита спутника была близка, кроме прочего, к Международной космической станции, траектории не менее 14 обломков угрожают ей и международному экипажу из семи человек на ее борту.

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон заявил, что подобное испытание, по мнению США, указывает на то, что России безразличны безопасность, стабильность и долгосрочное рациональное использование космоса всеми странами. Он пояснил, что, согласно оценкам космического командования США, из-за этих обломков космическим аппаратам придется чаще маневрировать, чтобы избегать столкновений.

"Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран", - резюмирует Дикинсон.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Россия безответственно испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту.

В Москве заявление Госдепартамента США пока не прокомментировали.

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