Американские военные готовы рассмотреть все варианты для Газы — министр обороны США — Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон готов рассмотреть все варианты для Газы, спустя день после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он хотел бы, чтобы США взяли под свой контроль и реконструировали Сектор Газы.

Об этом пишет Reuters.

"О вопросе Газа, определение безумия заключается в попытке сделать то же снова и снова и снова", — сказал Хегсет перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Пентагоне.

"Президент готов мыслить нестандартно, искать новые и уникальные, динамические способы решения проблем, которые казались неразрешимыми... Мы готовы рассмотреть все варианты", – добавил Хегсет.

Ранее Белый дом заявил, что Трамп не обязывался разместить американские войска в Секторе Газа в рамках своего предложения по захвату США палестинского анклава.

"Идея Трампа вызвала международное осуждение и некоторое несогласие со стороны республиканцев в Конгрессе, которые в основном поддержали такие инициативы Трампа, как приостановка иностранной помощи и увольнение тысяч федеральных работников. Остается непонятным, пойдет ли Трамп на свое предложение, занял ли он крайнюю позицию как других вопросов", — сказал он.

Хегсет сказал, что Пентагон будет стремиться поставлять Израилю оружие, которое "ранее не поставлялось, которое полезно для уничтожения радикальных врагов". В то же время Трамп дал указание американским военным отменить запрет на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль, наложенный бывшим президентом-демократом Джо Байденом.

Как сообщалось ранее, правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года. В тот же день ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.

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