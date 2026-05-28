Американских военных могли выслеживать через их телефоны: что стало известно

Американские военные, находящиеся в зонах боевых действий, могли стать объектами слежения через коммерческие данные о местонахождении. Такую информацию обычно собирают смартфоны, приложения и рекламные сервисы, затем продают через брокеров данных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Центрального командования США, предоставленное сенатором Роном Вайденом.

В документе говорится о «многочисленных сообщениях об угрозах», связанных с использованием противником коммерческих геолокационных данных для слежки за американским персоналом или потенциального наведения на него в зоне боевых действий.

В письме не уточняется, где именно фиксировались такие случаи. В то же время, зона ответственности Центрального командования США охватывает, в частности, Персидский залив, где американские силы противостоят иранским военным в Ормузском проливе.

Американские законодатели предупреждают, что такие данные могут позволить противнику определять места скопления военных, маршруты передвижения и привычки персонала. Это может быть использовано для ракетных ударов, атак дронами, взрывов придорожных бомб или контрразведывательных операций.

Сенатор Вайден заявил, что пора рассматривать индустрию рекламных технологий как угрозу национальной безопасности.

Проблема в том, что геолокационные данные широко используются в цифровой рекламе. Их собирают со смартфонов и других устройств, после чего они могут попадать в брокеры данных и перепродаваться через цепи посредников.

В обращении в Пентагон законодатели призвали усилить защиту военных: выключать рекламные идентификаторы на служебных устройствах, ограничивать передачу геолокации в полевых условиях и использовать более защищенные цифровые инструменты.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новые удары по военным объектам в Иране, которые, по оценкам, представляли угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

