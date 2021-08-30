31 августа США должны завершить эвакуацию из страны, захваченной талибами.

Ознакомлены с сообщениями о жертвах — американские военные расследуют последствия ракетного удара в Афганистане.

Также читайте Шестью рейсами: из Афганистана вернули домой более 650 украинцев

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.

Накануне они провели операцию по уничтожению автомобиля с террористом-смертником, который планировал атаку на аэропорт Кабула. Говорят, удалось ликвидировать двух боевиков группировки "Исламское государство". Впрочем, после атаки дрона на месте прозвучало еще несколько взрывов — очевидно, из-за большого количество взрывчатки в автомобиле. Очевидцы сообщают об убитых и раненых — по данным телеканала CNN, жертвами стали девять членов одной семьи — в частности, и шесть детей.

Уже завтра, 31 августа, Соединенные Штаты должны завершить эвакуацию из Афганистана. Ранее это сделали Канада, Франция и Великобритания. Они уже прекратили эвакуационные рейсы. Украина также завершила эвакуацию из Афганистана — шесть самолетов вывезли более 650 человек. По данным отечественного МИД, Украине забрала всех своих граждан, которые хотели уехать.

Новости мира: американские военные расследуют последствия ракетного удара в Афганистане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку