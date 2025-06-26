Американские военные в Арктике изучают уроки войны между Россией и Украиной

Американские военные в Арктике / © RTVE

Американские военные начали масштабные учения в Арктике. Они используют опыт, полученный с войны между Россией и Украиной. Основная цель — не только научиться выживать в феврале холода, но и подготовиться к возможному военному ответу в регионе, где климат и геополитика одинаково враждебны.

Об этом сообщает GIZMODO.

США усилили свое присутствие в Арктике, проводя тренировки. Они совмещают новейшие технологии, тактики и адаптацию к сильным морозам. Эти учения прямо учитывают вызовы, которые военные видели в Украине. Все говорит о том, что Арктика может стать следующим местом больших глобальных конфликтов.

Под руководством 11-й воздушно-десантной дивизии, известной как «Ангелы Арктики», американские военные проходят строгую боевую подготовку. Они преодолевают температуру до -35°C, испытывая оружие, снеговую технику, системы связи и транспортные средства в одной из самых строгих сред на планете. По словам полковника Джеймса Хауэлла, командира боевой группы 2-й бригады, эти маневры напрямую связаны с боевым опытом из Украины.

«Мы адаптируем нашу способность выживать, бороться и побеждать в условиях, подобных арктическим», — пояснил он.

Основное внимание уделяется превращению каждых учений в лабораторию тактических инноваций. Оперативный центр расположен на учебном полигоне Блэк-Рапидс на Аляске, специализирующемся на боевых действиях в экстремальных погодных условиях. Там тренируются не просто сражаться, но и выживать. Офицеры и сержанты проходят новую программу, которая учит их противостоять экстремальным условиям, действовать и управлять ими.

Кроме военных тренировок есть и четкая геополитическая причина. Арктика преобразуется в новое поле для мирового соперничества. Лед в этом регионе постепенно тает, открывая новые морские пути и доступ к природным ресурсам. Это усиливает напряжение между такими странами как США, Россия и Китай.

Вашингтон обеспокоен увеличением российских войск в Сибири и их флота атомных ледоколов, потому что не хочет терять свое влияние или способности реагировать в Арктике. Война в Украине стала ярким предупреждением: готовиться нужно ко всем возможным сценариям, даже самым экстремальным.

Таким образом, хотя основное внимание уделяется Азиатско-Тихоокеанскому региону и Восточной Европе, Арктика становится центральной осью стратегии США. В этой новой структуре власти адаптация к холоду уже не преимущество, а жизненная необходимость.

