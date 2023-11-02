Американские военные в ходе тестирования уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету

Space Launch Delta 30 безопасно остановил межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном в 12.06 утра по тихоокеанскому времени 1 ноября во время тестового запуска с базы космических сил Ванденберг.

Об этом пишет пресс-служба военной базы.

Также военные заявили, что во время испытаний произошла некая аномалия, неожиданное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой рабочей платформой или тестовым оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ. Формируется группа анализа запуска, чтобы исследовать причину аномалии во время учебы.

В целом же программа тестового запуска помогает команде оценить и собрать данные для поддержания эффективности системы. Команда извлекает уроки из каждого тестового запуска. Сбор данных при запуске позволяет выявлять и исправлять проблемы с системой вооружения, чтобы обеспечить постоянную надежность и точность системы.

Напомним, ранее сообщалось, что военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, какие ракеты могут изменить ход войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ.

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