Американские войска ударили по судну в океане: что перевозили на борту

Американские военные уничтожили судно в Тихом океане, которое, по данным разведки, перевозило наркотики. Пентагон заявил, что операция проводилась по приказу президента Трампа по борьбе с наркоторговлей.

Пит Гегсет

Пит Гегсет / © Associated Press

Сегодня по указанию президента США Министерство обороны нанесло кинетический удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате удара погибли два человека, находившиеся на борту судна; американские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщил министр войны США Пит Гегсет.

В заявлении, обнародованном Минобороны, сказано, что судно, по которому был нанесен удар, принадлежало признанной террористической организации (DTO) и, по имеющимся разведывательным данным, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, двигаясь по известному маршруту наркотрафика. Атака была произведена в международных водах восточной части Тихого океана.

"Мы найдем и уничтожим каждое судно, которое намерено перевозить наркотики в Америку, чтобы отравить наших граждан. Защита родины - наш главный приоритет. Ни один террорист из наркокартеля не имеет шансов против американской армии", - говорится в заявлении, которое процитировал министр Пит Гегсет.

В ведомстве подчеркнули, что решение об ударе принято на основании разведывательной информации, якобы подтверждающей причастность судна к контрабандным поставкам наркотиков. Дальнейшие детали относительно типа применяемых средств, точных координат инцидента или идентификации погибших пока не сообщают.

Реакция международного сообщества и официальные комментарии других ведомств пока не опубликованы. Пока остается открытым вопрос о юридических основаниях и процедурах, сопровождавших применение силы в международных водах; ожидаются дополнительные сообщения американской администрации.

Напомним, администрация Дональда Трампа рассматривает варианты военных действий против Венесуэлы, включая устранение Николаса Мадуро. Среди планов – удары по военным частям и контроль над нефтяными месторождениями.

