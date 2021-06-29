Американских военных в Сирии обстреляли ракетами: что известно

Днем ранее США нанесли авиаудары по проиранских ополченцах в Сирии и Ираке.
Американских военных в Сирии в понедельник, 28 июня, обстреляли ракетами. В ответ США открыли контрбатарейный артиллерийский огонь.
Об этом представитель коалиции США Уэйн Маротта сообщил на своей странице в Twitter.
"Примерно в 19:44 по местному времени американские войска в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Раненых нет и убытки оцениваются", — рассказал он.
По словам Маротты, Вооруженные силы США в целях самообороны открыли контрбатарейный артиллерийский обстрел по позициям запуска ракет.
Как пишет CNN, сирийские ракеты упали на военную базу США на востоке Сирии. Предполагают, что атака произошла со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев недалеко от Дейр-эз-Зора.
Обстрел произошел на следующий день после того, как воздушные силы США по указанию Джо Байдена нанесли авиаудары по двум оперативным и оружейным базам в Сирии и одной в Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы.
Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате авиаударов США в пограничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения.