После серии провокаций со стороны российских военных пилотов лётчики ВВС США напомнили, что у них есть оружие.

Самолет военно-космических сил Российской Федерации в небе над Сирией испытал влияние систем наведения истребителей F-16 международной коалиции во главе с США.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон.

По словам контр-адмирала Олега Гуринова, возглавляющего упомянутый центр, российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии, когда его взяли под прицел.

Как заметил военный обозреватель Сергей Ауслендер, комментируя этот инцидент, поскольку российские пилоты совершенно "оборзели" и открыто провоцируют американцев, те, для начала, просто огрызнулись, напомнив, что их самолеты тоже несут оружие.

"Потом могут включиться другие протоколы — можно вспомнить историю 2015 года, когда турки засадили под хвост российскому Су-24 ракету. Или бой под Хамашем, когда американцы разделали за несколько часов БТГР ЧВК "Вагнер", — прозрачно намекнул эксперт на перспективы противостояния в Сирии американских и российских летчиков.

По его словам, возможности американских ВВС достаточны, чтобы стереть в пыль российскую группировку за несколько часов.

Напомним, 5 июля российские истребители в Сирии совершали опасные маневры у американских беспилотников MQ-9, выполнявших миссию против целей "Исламского государства".

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