Американский астронавт отказался от награды, которую ему вручил президент РФ

Медаль "За заслуги в освоении космоса" он получил еще в 2011 году.

Астронавт NASA Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, в том числе на российских кораблях "Союз", заявил, что отказывается от российской государственной награды "За заслуги в освоении космоса". Так он выразил свой протест против войны, которую ведет Кремль в Украине.

Об этом американский астронавт сообщил в микроблоге в Twitter.

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Скотт Келли в 2015-2016 годах стал первым американцем, проведшим на орбите почти год подряд (340 суток) на борту Международной космической станции. Российскую государственную награду ему вручил еще в 2011 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев, являвшийся марионеткой премьер-министра Путина.

“Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса”, которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте ее матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне", – написал Келли.

Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль За заслуги в освоении космоса, которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) Март 9, 2022

Он также написал в сообщении, что пришлет медаль по почте в посольство России в Вашингтоне.

Этот американский астронавт активно комментирует в Twitter войну в Украине, в частности делает публикации на русском языке. Он осуждает российское вторжение и поддерживает Украину. Недавно Келли вступил в полемику с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозином, спрогнозировав фиаско российской космической программы без поддержки западных стран.

Димон без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоит. Может, найдешь себя в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России. https://t.co/lZt3kd1LKa — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 6 марта 2022

Напомним, ранее американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку Украине.

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