Американский атомный авианосец столкнулся с грузовым судном под флагом Панамы

Инцидент не привел к пострадавшим.

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" столкнулся с панамским грузовым судном "Бешикташ-М" в среду вечером в Средиземном море близ Египта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские военные.

Инцидент не привел к пострадавшим и не повредил ни один из судов.

Военно-морские силы США сообщают, что авианосец "Гарри Трумэн", тоннажностью 97 тысяч тонн, столкнулся с коммерческим судном "Бешикташ-М", тоннажностью 53 тысячи тонн, во время плавания возле Порт-Саид, Египет.

Грузовое судно "Бешикташ" под флагом Панамы / Фото: OSINTtechnical в соцсети Х

"Столкновение не угрожало" Гарри С. Трумэн”, поскольку нет сообщений о затоплении или травмах. Силовые установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии", – заявили в заявлении ВМС США.

Авианосец "Трумэн" длиной 333 метра почти такой же, как Эмпайр-Стейт-Билдинг, и имеет экипаж из 5 тысяч человек.

Его авиационная палуба может вместить 90 самолетов, включая F/A-18F Super Hornet.

Напомним, у берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна.

Читайте также: