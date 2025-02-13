Американский атомный авианосец столкнулся с грузовым судном под флагом Панамы

Инцидент не привел к пострадавшим.
Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" столкнулся с панамским грузовым судном "Бешикташ-М" в среду вечером в Средиземном море близ Египта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские военные.
Инцидент не привел к пострадавшим и не повредил ни один из судов.
Военно-морские силы США сообщают, что авианосец "Гарри Трумэн", тоннажностью 97 тысяч тонн, столкнулся с коммерческим судном "Бешикташ-М", тоннажностью 53 тысячи тонн, во время плавания возле Порт-Саид, Египет.
"Столкновение не угрожало" Гарри С. Трумэн”, поскольку нет сообщений о затоплении или травмах. Силовые установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии", – заявили в заявлении ВМС США.
Авианосец "Трумэн" длиной 333 метра почти такой же, как Эмпайр-Стейт-Билдинг, и имеет экипаж из 5 тысяч человек.
Его авиационная палуба может вместить 90 самолетов, включая F/A-18F Super Hornet.
Напомним, у берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна.
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