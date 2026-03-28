Война набирает обороты: американский десант прибыл на Ближний Восток (фото)

Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил в субботу, 28 марта, CENTCOM на платформе Х, опубликовав фото американского десанта.

В сообщении подчеркнули, что десантный корабль класса America служит флагманом Трипольской десантной группы готовности 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

В Центральном командовании США добавили, что военное подразделение состоит из около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортных и ударных истребителей, а также десантных и тактических средств.

На опубликованных фото изображены как сам военный корабль с самолетами на борту, так и десантники с оружием.

Ранее официальные лица США заявили, что тысячи морских пехотинцев на борту нескольких кораблей ВМС отправятся в регион, где продолжается военная операция против Ирана.

По информации СМИ, в ближайшие дни вооруженные силы США готовятся развернуть также не менее 1000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке. Это армейское подразделение считается силами реагирования на чрезвычайные ситуации и может быть развернуто в сжатые сроки.

Если подразделения морской пехоты учатся выполнять миссии, охватывающие поддержку посольств США, эвакуацию гражданского населения и ликвидацию последствий стихийных бедствий, солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии учатся десантироваться с парашютом на вражескую или спорную территорию для обеспечения безопасности ключевых территорий и аэродромов.

Напомним, как сообщало издание The Wall Street Journal, Пентагон прорабатывает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы расширить военные инструменты президента США Дональда Трампа.