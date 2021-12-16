Американский флот успешно испытал лазерное оружие: "вражеский" катер был уничтожен (фото)

Испытания проходили в Аденском заливе на западе Аравийского моря.
Десантный корабль военно-морских сил США Portland провел успешное испытание боевого лазера, уничтожив выстрелом плавучую цель — катер.
Об этом сообщили в Twitter Пятого флота ВМС США.
Тестовый выстрел из установки Mk 2 Mod 0 выполнил десантный корабль во время учений в Аденском заливе на западе Аравийского моря. Высокоэнергетическое лазерное оружие показало себя безупречно. После попадания цель была уничтожена.
Боевую лазерную систему Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) в 2015 году разрабатывали лаборатория ВМС и компания Northrop Grumman (США), создавшая твердотельный лазер. Особенность системы – неограниченный боезапас. LWSD ведет огонь, пока не сядет источник питания.
В 2020 году сообщалось, что мощность установки составляет 150 киловатт и в дальнейшем ее увеличат до 300, 500 и 1 000 киловатт.
Это оружие могут применять транспортные корабли ВМС США для противодействия катерам-беспилотникам и дистанционно управляемым лодкам со взрывчаткой, которые используют повстанцы-хуситы в Красном море.
Напомним, в США завершили сбор первой серийной управляемой термоядерной бомбы B61-12 Life Extension Programme (LEP). Этот модернизированный боеприпас получил боевую часть мощностью 50 килотонн и стал управляемым: на бомбу установили хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить ее точность.
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