Американский генерал назвал стратегию победы Украины

Стратегия победы Украины заключается в уничтожении способности России экспортировать нефть и газ. Это позволит подорвать возможность Кремля финансировать продолжение войны.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в комментарии «24 каналу».

«Россия не сможет дальше финансировать войну. Украина продолжает ликвидировать нефтегазовую инфраструктуру России. Я действительно считаю, что теория победы Украины заключается в том, чтобы уничтожить способность России экспортировать нефть и газ, в чем у нее есть потребность, чтобы иметь деньги», — отметил он.

В этом контексте американский генерал отметил тот факт, что Украина может достать до российских нефтяных танкеров в Средиземном море и нефтедобывающих платформ в Каспийском море.

По словам Бена Ходжеса, такие дальнобойные удары не только наносят ущерб российской нефтегазовой отрасли. Угроза украинских ударов по судам с российской нефтью повышает цену на страхование для судоходных компаний, которые обслуживают российский «теневой флот».

Напомним, недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили уже третью российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море.

Кроме того, СБУ впервые поразила воздушными беспилотниками танкер «теневого флота» РФ в нейтральных водах Средиземного моря. Это беспрецедентная спецоперация состоялась на расстоянии более 2000 км от территории Украины.