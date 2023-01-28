Американский генерал призвал своих подчиненных начать подготовку к войне с Китаем 2025 года — WP

Американский генерал предупредил, что США и Китай могут вступить в войну через два года.

Американский генерал BBC Майк Миннихан предупредил командиров и призвал их готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Об этом пишет Washington Post.

Генерал, управляющий транспортной и заправочной авиацией войск США, призвал своих подчиненных ускориться в подготовке к потенциальной войне с Китаем. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин уже готовится к этому.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си получил третий срок и назначил свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы в Тайване состоятся в 2024 году, и у Си будет причина. В ыборы в Соединенных Штатах состоятся в 2024 году и Америка в этот период будет "растерянной". Команда, ум и возможности Си Цзиньпина – все это настроено на 2025 год", — заявил Миннихан.

Американский генерал призвал тысячи своих подчиненных войск разобраться с личными проблемами и активнее начать обучение.

В то же время представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что заявления Минихана "не отражают общую точку зрения Министерства обороны США по Китаю".

Напомним, стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.

Кроме того, Блинкен рассказал, что Пекину и Вашингтону удалось снизить температуру отношений между сторонами.

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