Американский истребитель F-16 разбился во время учений вблизи границы КНДР

Утром 6 мая, примерно в 40 милях (64,3 км) от границы с Северной Кореей, во время тренировочного полета разбился американский истребитель F-16, пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает CNN.

F-16 разбился во время учений вблизи крупной военной базы США в Южной Корее, сообщили американские военные.

Пилот совершал обычный тренировочный полет. Инцидент произошел около 9:45 утра по местному времени в сельскохозяйственной зоне около авиабазы Осан, которая является ближайшей базой ВВС США к Северной Корее. По данным военных, во время инцидента никто из гражданских не пострадал.

На тушение пожара была направлена местная пожарная служба.

Напомним, на Аляске столкнулись два вертолета армии США, есть погибшие.

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