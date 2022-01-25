Американский истребитель F-35 упал в море при попытке приземлиться на авианосец

Американский истребитель F-35 упал в море при попытке приземлиться на авианосец

Пилот истребителя катапультировался.

Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson.

В результате инцидента семь моряков пострадали.

Об этом информирует пресс-служба американского Тихоокеанского флота на своем сайте.

"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении.

Трое из пострадавших моряков доставлены в больницу на Филиппины.

Пилот истребителя катапультировался. Его состояние стабильное.

F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Самолеты F-35 используются американской армией в течение последних пяти лет. Одна из модификаций самолета способна выполнять вертикальную посадку и взлетать с минимальной дистанции. Истребитель приняли на вооружение 11 стран, а Израиль уже использовал его в боевых условиях.

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