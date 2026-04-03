- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2892
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран сбил американский истребитель F-15
Последние подробности о состоянии экипажа и причине сбития.
3 апреля 2026 года стало известно, что в Иране был сбит американский истребитель. В настоящее время длится поисково-спасательная операция. Пока неизвестно, смог ли кто-нибудь из экипажа катапультироваться и спастись.
О событии сообщают иранские СМИ и источник, ознакомленный с обстоятельствами, пишет Axios .
По предварительным данным, в Иране был сбит истребитель F-15 США. Спасатели должны найти двоих членов экипажа истребителя.
Это был первый случай с начала конфликта в Иране, когда американский реактивный истребитель был сбит вражеским огнем.
Ожидаются официальные комментарии от американских военных и представителей Белого дома.
Иранские государственные СМИ публикуют фотографии и видео. На них якобы изображены обломки истребителя F-15.
Война в Иране
Напомним, последний раз Иран требовал суверенитета над Ормузским проливом. Также в Тегеране пригрозили американскому президенту Дональду Трампу более жесткими атаками. Там добавили, что о реальных возможностях Ирана против США и Израиля Трампу ничего неизвестно.
Незадолго до этого Дональд Трамп начал стягивать элитные американские войска на Ближний Восток. В течение первой недели апреля 2026 года они должны прибыть на место назначения.
В то же время руководство Ирана сообщало о готовности завершить войну при условии долгосрочной безопасности страны и гарантиях, что подобных атак больше не повторится. Сейчас решения в Иране принимает не президент, а верховный лидер и главнокомандующий — аятолла Моджтаби Хаменеи.