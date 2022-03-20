Американский комик о Зеленском: "Наконец-то в США есть президент, которого все любят – и это президент Украины"

Американский комик о Зеленском: "Наконец-то в США есть президент, которого все любят – и это президент Украины"

Билл Мар также отметил, что у Зеленского "заоблачный рейтинг одобрения".

Известный американский комик, политический комментатор и телеведущий Билл Мар в эфире своего шоу Real Time with Bill Maher на канале HBO заговорил о президенте Украины.

Так, Мар пошутил, что наконец-то в Америке появился президент, которого все любят и это – Владимир Зеленский. Также комик отметил "облачный рейтинг одобрения" украинского президента.

"Он комик, он один из нас и он самый известный во всем мире. И он произнес такую удивительно страстную речь на нашем конгрессе. Он сказал, что вы понятия не имеете, когда ваша столица находится в осаде. Это была невероятная речь. И опять от комика. Как здорово, что он привел аргументы в пользу военной помощи, демократии и сравнил нападение на его страну с Перл-Харбором. У этого парня есть большая энергия", — сказал Билл Мар.

В конце концов, Америка имеет president everybody loves with sky-high approval rating. Это president of #Ukraine. Но still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx -- Bill Maher (@billmaher) 19 марта 2022

Кроме того американский комик отметил, что женщины сходят с ума от президента Зеленского и считают его самым сексуальным мужчиной на планете.

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