Американский ракетный эсминец направился в Черное море: названа причина

Корабль отправился для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter ВМС США направился в Черное море.
Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.
"USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.
Заметим, что Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
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