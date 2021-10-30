Американский ракетный эсминец направился в Черное море: названа причина

Корабль отправился для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter ВМС США направился в Черное море.

Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

"USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.

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Заметим, что Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

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