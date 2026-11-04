Американский самолет-шпион пересек Атлантику: что готовит Трамп

Перелет разведывательного самолета США / © flightradar24

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Американский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent пересёк Атлантический океан и прибыл на военную авиабазу в Великобритании. Его перемещение привлекло внимание наблюдателей за военной авиацией на фоне сообщений о подготовке США к возможному возобновлению ударов по Ирану.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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По данным сервиса Flightradar24, самолёт RC-135U Combat Sent вылетел из международного аэропорта Портсмута в штате Нью-Гэмпшир в среду в 1:51 по восточному времени США. Самолёт выполнял полёт под позывным COBRA49 и через шесть часов 42 минуты приземлился на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк.

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Самолет с регистрационным номером 64-14849 накануне прибыл в Портсмут из Омахи, штат Небраска. Оба самолета этого типа, находящиеся на вооружении американских ВВС, закреплены за 55-м авиакрылом на авиабазе Оффатт.

Официальной информации о дальнейшем маршруте самолета и конкретной задаче его миссии нет. В то же время его появление в Великобритании вызвало предположения о возможном участии в разведывательных операциях на Ближнем Востоке.

Угроза новых ударов по Ирану

Перелёт американского разведчика состоялся на фоне сообщений о том, что командующий Вооружёнными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер представил президенту Дональду Трампу варианты возобновления военных ударов по Ирану.

По информации Daily Mail, президент США рассматривает возможные сценарии дальнейших действий, в частности продолжение блокады в регионе. В соответствующих обсуждениях принимали участие представители администрации США.

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Перемещение RC-135U вызвало дискуссии среди пользователей социальных сетей, следящих за военной авиацией. Некоторые из них предположили, что самолёт может помочь Вашингтону оценить возможности региональных систем противовоздушной обороны и радиолокационных комплексов Ирана.

В то же время другие наблюдатели не исключили, что этот полет является частью планового сбора разведывательных данных вдоль восточного фланга НАТО. Сам факт прибытия самолета не подтверждает подготовку неизбежного удара по Ирану.

Чем особенный этот самолёт

RC-135U Combat Sent — один из самых специализированных самолетов радиоэлектронной разведки ВВС США. В парке ВВС США имеется всего два таких самолета.

Его основная задача — перехват и анализ сигналов иностранных радиолокационных систем, в частности тех, которые установлены на военных кораблях, самолетах и наземных объектах. Полученные данные позволяют американским военным определять характеристики систем противника, находить способы обойти их обнаружение и разрабатывать средства противодействия.

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Собранная информация также используется для совершенствования вооружения и обновления систем предупреждения о радиолокационном облучении, которые помогают экипажам военной авиации своевременно распознавать угрозы.

Самолет оснащен специальными антеннами и системами обработки электронных сигналов. Он может дозаправляться в воздухе, что позволяет ему выполнять длительные разведывательные миссии на значительных расстояниях.

Напомним, что после выборов Трамп неожиданно изменил риторику в отношении причин роста цен на топливо в США. Если раньше американский президент обвинял в этом Украину, то теперь назвал главным фактором Иран.

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