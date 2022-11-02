Американский самолет у военной базы РФ нарисовал фигуру, похожую на место посылания российских кораблей (фото)

После двухчасового полета у российской базы Тартус в Сирии военно-транспортный самолет-заправщик ВВС США оставил на радарах рисунок в форме пениса.
Экипаж американского самолета KC-135 Stratotanker, вылетевшего из Крита и находившегося в воздухе в течение двух часов, двигался в полете по особому маршруту, форма которого однозначно похожа на пенис.
Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на сайт Flightradar24.
Рисунок в небе остался отраженным на экранах российских радаров, непрерывно охраняющих территорию у сирийской базы Тартус, являющейся оплотом Москвы в Средиземном море.
Неизвестно, была ли причина двухчасового полета к востоку от Кипра лишь насмешка над россиянами, или самолет-заправщик выполнял свои основные функции, дозаправляя истребители. Такие сайты, как Flightradar24, отслеживают только самолеты, которые активируют маяк позиции, чего истребители обычно не делают.
Территория между Сирией и Кипром в последние месяцы стала ареной очень тесных контактов между американскими самолетами-разведчиками и вылетающими из Сирии российскими самолетами. По крайней мере, в одном случае Пентагон отреагировал на "непрофессиональное" поведение российских пилотов.
Напомним, ранее российский истребитель выпустил ракету прямо возле британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем.
Читайте также: