Американский след в российских реактивных дронах: детали расследования

Как американские микросхемы оказываются в российском оружии

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Расследование украинского военно-аналитического издания «Милитарный», которое изучает цепи поставок российского вооружения, выявило впечатляющую зависимость российских технологий от Запада. Как оказалось, 75% микросхем к новым дронам врага поставляют именно американские компании.

Об этом пишет «Милитарный».

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Американские компании поставляют 75% микросхем к новым российским дронам

Аналитики выяснили, что три четверти бортового компьютера дрона Герань-4 состоят из электронных компонентов, изготовленных американскими компаниями. Более половины всей базы деталей обеспечивает один американский производитель.

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В основу расследования положено исследование уцелевших обломков «Герань-4», найденных в Полтавской области в этом году. Подробный анализ бортового компьютера провел специалист с позывным Prop из 1230 инженерно-технического полка «Афина» Сил поддержки ВСУ.

Вся электроника бортового компьютера размещается в компактном алюминиевом блоке размером 175×104×145 мм с внешними герметичными разъемами Amphenol Aerospace. Несмотря на механические повреждения корпуса, внутренний вертикальный блок из девяти плат остался практически невредимым. Это позволило разведчикам идентифицировать повторяющиеся узлы, прочесть маркировку и изучить общую схемотехнику.

Серийные номера плат содержат префикс AL — стандартная маркировка, указывающая на изготовление или окончательную сборку узлов на предприятиях российской особой экономической зоны «Алабуга». На некоторых компонентах была видна даже дата изготовления 2026 года.

На многих процессорах россияне пытались физически содрать отметку, чтобы усложнить отслеживание логистических путей. Обнаруженные маркировки подтверждают, что аппарат комплектовался оптико-электронной корреляционной системой «Сусанин», корректирующей маршрут по эталонным кадрам местности, и mesh-модемом, что характерно для модификации «Сикер». При этом ни одной детали российского производства внутри контроллера нет.

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«Российские» дроны с американской начинкой

Сопоставив описания плат и реестры производителей, специалисты идентифицировали 105 электронных компонентов. Из них не менее 80 изготовлено компаниями из США. Это 76,19% от общего количества.

Бесспорным лидером по объемам снабжения стала американская корпорация Texas Instruments. Вместе с компанией National Semiconductor, которую она поглотила в 2011 году, на них приходится 61 деталь российского дрона.

На семи платах контроллера установлены 32-разрядные процессоры TMS320F28335PGFA (150 МГц) от Texas Instruments для обработки данных и управления системами.

Трансиверы шины CAN VP230, многоканальные передатчики MB3238I, стабилизаторы напряжения PS767D301 и источники опорного напряжения REF3020 от Texas Instruments.

Кварцевые генераторы CTS39CB3 (40 МГц) от CTS; транзисторы, оптроны и драйверы реле от Onsemi; понижающий преобразователь MPM38222 от Monolithic Power Systems; малошумный усилитель навигационных сигналов SGL06Z от Qorvo; инструментальный усилитель MAX4461 от Analog Devices; варикап Zetex, а также генераторы от Microchip и Abracon.

Несмотря на абсолютное преимущество американских чипов, в системе присутствуют элементы из других уголков мира, например, детали из Китая, Германии, Японии, Тайваня и Нидерландов.

Аналитики «Милитарного» и расследователи «Радио Свобода» отмечают, что эти находки показывают системную проблему обхода санкций. Учитывая, что Россия производит ориентировочно 3000 таких «Гераней» в месяц, это создает колоссальный спрос на закупку западной микроэлектроники.

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Доступ и свободная закупка микросхем Россией на международных рынках свидетельствуют о том, что действенного механизма контроля над соблюдением санкций нет.

Кто поставляет РФ запасы для продолжения войны

Напомним, Управление ГБ и разведки Австрии (DSN) разоблачило венскую компанию под руководством 28-летнего гражданина Беларуси, которая поставляла оборонному сектору России подсанкционное оборудование.

Через сеть фиктивных фирм в восьми странах, в частности в Турции, ОАЭ, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве, в РФ отправляли станки с ЧПУ и металлообрабатывающее оборудование для производства военной техники, в том числе двигателей для крылатых ракет и истребителей.

Закупки происходили еще с 2019 года, а после ужесточения санкций маршруты маскировали через третьи страны. С 2022 года доказаны факты отгрузок предприятиям ВПК России на сумму свыше 3,3 млн евро, при этом выручка австрийской фирмы превысила 700 тыс. евро.

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