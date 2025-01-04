Американский военный, устроивший взрыв Tesla, оставил предсмертную записку

37-летний спецназовец Мэтью Ливелсбергер взорвал Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе и погиб. В предсмертной записке он назвал свой поступок "звонком для пробуждения" страны.

Об этом сообщает Associated Press.

На месте трагедии следователи обнаружили его телефон с запиской, проливающей свет на мотивы этого поступка. В ней Ливельсбергер рассказал, что взрыв не был террористическим актом, а "тревожным звонком".

Мужчина в своем мобильном телефоне оставил текстовое сообщение, в котором писал, что ему нужно "очистить свой разум от братьев, которых я потерял, и освободить себя от бремени жизни, которые я унес".

"Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой?" - цитирует записку местная власть.

Напомним:

Внедорожник Tesla Cybertruck несколько раз взорвался возле гостиницы президента США Дональда Трампа.

Водитель Tesla Cybertruck, взорвавшийся возле отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе 1 января 2025 года, был ветераном Сил специального назначения армии США. Мэттью Ливелсбергеру было 37 лет, он был удостоен высоких наград армии США и дважды служил в Афганистане.

Взрыв Tesla Cybertruck произошел через несколько часов после того, как 42-летний Шамсуддин Бахар Джаббар врезался на грузовике в толпу в Новом Орлеане, убив, по меньшей мере, 15 человек, прежде чем его застрелила полиция.

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