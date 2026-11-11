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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Американского военного схватили в Британии за шпионаж в пользу России: в дело вмешалось ФБР

Пока правоохранители не разглашают подробностей дела.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Великобритании

Флаг Великобритании / © Shutterstock

В Великобритании арестовали военнослужащего армии США по подозрению в шпионаже.

Об этом во вторник сообщила британская полиция.

Задержание произошло в рамках расследования, проводимого контртеррористической полицией в тесном взаимодействии с американскими государственными органами, военным командованием США и Федеральным бюро расследований.

41-летнего мужчину взяли под стражу вблизи города Глостер во вторник, 10 ноября. Ему инкриминируют возможные правонарушения, предусмотренные разделами 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 (National Security Act 2023).

В рамках следственных действий правоохранители также проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. По информации полиции, подозрения касаются России.

Заместитель помощника комиссара Вики Эванс подчеркнула, что задержание стало результатом взаимодействия британских и американских органов власти.

«Это важное задержание и расследование стало результатом тесного сотрудничества между британскими и американскими органами власти. Обвинения серьезны, а наше расследование активно продолжается», — заявила она.

Директор ФБР Кэш Патель также прокомментировал задержание. По его словам, дело связано с подозрениями в шпионаже, которые вызывают серьезную обеспокоенность у США и стран-союзников.

«Пока расследование продолжается, я хочу четко заявить: ФБР не будет терпеть действий тех, кто нарушает присягу на верность Соединенным Штатам и своими поступками ставит под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших партнеров», — отметил Патель.

В свою очередь, бригадный генерал Шон Стинчон, возглавляющий Контрразведывательное командование армии США, заявил, что это дело демонстрирует прочность партнерства между союзниками и решимость контрразведывательных структур.

В настоящее время задержанный американский военнослужащий находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух молодых украинцев, которые за криптовалюту снимали военные объекты и совершали поджоги автомобилей в интересах российских спецслужб.

Мы ранее информировали, что в Европейском Союзе обсуждают усиление ограничений на передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны по подозрению в шпионаже.

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