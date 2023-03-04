Американскому адвокату присудили пожизненное заключение за убийство жены и сына

В пятницу, 3 марта, адвоката из Южной Каролины Алекса Мердо приговорили к пожизненному заключению за убийство супруги Меги и сына Пола. Приговор не предусматривает права досрочного освобождения.

Об этом сообщает CNN.

Мердо на судебном заседании возразил, что убил своих родственников. Судья Клифтон Ньюмен спросил у Алекса, как долго он будет лгать, и подчеркнул, что обвиняемый должен извиняться перед сыном и женой перед тем, как засыпает.

"Я знаю, что ты должен увидеться с Полом и Мэги ночью, когда ты пытаешься заснуть. Я уверен, что они приходят к тебе. Я уверен", — сказал судья.

"Каждую ночь", — ответил Мердо.

Адвокаты обвиняемого заявили, что планируют оспорить решение в течение 10 дней. Ранее Алекс Мердо и сам был успешным адвокатом, пока в 2021 году его 52-летнюю жену и 22-летнего сына не нашли мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего семье. Алекс убеждал следствие, что он в тот вечер был у матери, поэтому не мог совершить преступление.

Однако стражи правоохранители выяснили, что Мердо застрелил сына, а когда после выстрелов прибежала жена, он убил и ее. Только после этого он сел в машину и поехал к матери ради алиби, установили полицейские.

Несколько недель назад мы сообщали о стрельбе в университете штата Мичиган. В результате инцидента погибли трое студентов. Подозреваемый мужчина скрылся с места происшествия, выстрелил в себя, а впоследствии скончался от полученного огнестрельного ранения.

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