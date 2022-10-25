Американской баскетболистке в России не смягчили приговор: 9 лет за решеткой

Во вторник, 25 октября, Московский областной суд отклонил апелляцию и признал законным приговор американской баскетболистке Бритни Грайнер. Звезда WNBA, двукратная золотая медалистка Олимпийских игр судом первой инстанции была приговорена к 9 годам лишения свободы за хранение и контрабанду картриджей для вейпов, содержащих масло каннабиса.

Об этом сообщает Reuters.

Повторный приговор

Апелляционная инстанция по представлению гособвинения только перечислила время пребывания Грайнер под стражей. Теперь день в следственном изоляторе (СИЗО) зачислен как полтора в колонии – вместо дня за день, как это ранее сделал суд первой инстанции. Таким образом, Грайнер должна провести в колонии еще около восьми лет.

Адвокаты просили оправдать спортсменку или хотя бы смягчить ее наказание, которое, по их мнению, было непропорциональным правонарушению и противоречило российской судебной практике.

Бритни Грайнер была арестована 17 февраля в московском аэропорту за неделю до того, как Россия ввела войска в Украину. Ее дело рассматривалось в контексте следующего кризиса в американо-российских отношениях.

Последнее слово

Подсудимой разрешили сделать последнее заявление по прямой видеосвязи из своего следственного изолятора в городке Новое Гришино недалеко от Москвы. Она рассказала, каким стрессом для нее было восьмимесячное заключение и два суда.

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"Я едва превысила значительное количество [конопляного масла]... Люди, совершившие более серьезные преступления, получили меньше, чем дали мне", — сказала она.

Спортсменка также сказала, что использовала медицинский каннабис, чтобы облегчить боль от ряда спортивных травм. В России же запрещено как рекреационное, так и лечебное использование.

Ее адвокаты сообщили, что Бритни больше всего боится, что ее не обменяют и ей придется отбыть весь срок наказания в России. Они также сказали, что пройдет некоторое время, прежде чем Грайнер переведут в колонию, и что они еще не решили, попытаются ли подать еще одну апелляцию.

Реакция США

В Вашингтоне быстро отреагировали на приговор.

"Мы знаем о новостях из России о том, что Бриттни Грайнер будут продолжать незаконно содержать под стражей при невыносимых обстоятельствах после того, как сегодня ей пришлось пройти еще одно фиктивное судебное разбирательство", — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в заявлении.

Он сказал, что Соединенные Штаты "будут продолжать взаимодействовать с Россией", чтобы вернуть ее домой.

Напомним, у лауреата Нобелевской премии мира 2022 года российский суд отобрал помещение офиса у Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал".

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