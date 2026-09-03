Американцам советуют не ехать в Украину: Госдеп предупредил о рисках, не связанных с обстрелами РФ

Госдепартамент США предупредил о риске мобилизации американцев с двойным гражданством

Реклама

В четверг, 3 сентября, Государственный департамент США официально призвал своих граждан полностью отказаться от ежегодного паломничества в украинскую Умань на праздник Рош га-Шана. Американские дипломаты напомнили, что для всей территории Украины продолжает действовать самый высокий четвертый уровень опасности, категорически запрещающий какие-либо путешествия.

Об этом Посольство США в Украине сообщило на своем официальном сайте.

Реклама

Угроза обстрелов и нехватка укрытий

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска регулярно наносят ракетные удары по гражданским зданиям и культовым сооружениям по всей стране без предупреждений. Местные власти Умани официально сообщили дипломатам, что у города просто нет достаточного количества бомбоубежищ для размещения всех ожидаемых паломников.

Реклама

Дополнительным препятствием для паломников станет режим военного положения, предусматривающий строгие ограничения на передвижение и комендантский час с полуночи до четырех утра. Также американцам напомнили о полном запрете на использование любого оружия или фейерверков во время пребывания на украинской территории.

Риски для лиц с двойным гражданством

Посольство особо обратило внимание на серьезные изменения в украинском законодательстве относительно правил пересечения государственной границы в условиях военного положения. Украина недавно отменила исключение о «проживании за границей», которое ранее позволяло уезжать военнообязанным мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

Из-за этих нововведений американские граждане, одновременно имеющие паспорт Украины, могут оказаться заблокированными внутри страны без права на обратный выезд. Такие мужчины с двойным гражданством рассматриваются исключительно как украинские граждане, поэтому вполне законно могут подлежать принудительной мобилизации в армию.

Напомним, на прошлой неделе Госдеп предупредил, что ситуация с безопасностью в Украине может меняться очень быстро , а потому «путешественники должны быть готовы к немедленному выезду практически без предупреждения» и иметь план эвакуации. Американцам советуют во время воздушных тревог немедленно реагировать на предупреждение и устремляться к укрытиям.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров