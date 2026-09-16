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"Американцы были в шоке": почему Путин нанес удар по Украине сразу после визита главы ЦРУ
После встреч в Москве Джон Ретклифф мог посчитать, что американская сторона передала россиянам необходимый сигнал, но тот был откровенно проигнорирован.
Американские чиновники были шокированы тем, что на следующий день после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Россия нанесла массированный удар по Украине. Вашингтон пытался понять, почему Владимир Путин пошёл на демонстрацию силы сразу после контактов американской разведки с российской стороной, и консультировался по этому поводу с союзниками в Центральной Европе.
Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
По информации Onet, последние контакты польского правительства с администрацией США свидетельствуют об обеспокоенности американской стороны поведением Кремля после московской миссии Ретклиффа.
Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Российская сторона подтвердила его встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. По данным Onet и других западных СМИ, переговоры длились около четырёх часов, однако их содержание официально не разглашалось.
Миссия Ретклиффа проходила на фоне попыток Вашингтона поддерживать контакты с Москвой и добиваться снижения напряженности вокруг войны против Украины. По сообщениям американских СМИ, в ходе переговоров российской стороне, возможно, было передано предупреждение о последствиях дальнейшей эскалации.
Однако уже на следующую ночь Россия нанесла масштабный удар по Украине. В ночь на 26 августа РФ запустила 162 беспилотника, а на следующую ночь применила уже 258 дронов и ракет.
Именно такая последовательность событий, по словам источника польского издания, вызвала удивление в Вашингтоне.
«Американцы были в шоке от того, что на следующий день после визита Ретклиффа Путин совершил массированную атаку на Украину», — рассказал собеседник Onet.
Какая цель демонстрации силы со стороны России?
По информации польского издания, после атаки американская сторона проконсультировалась с союзниками в Центральной Европе, пытаясь оценить возможные причины такого шага Кремля.
Как отметил собеседник Onet, в Вашингтоне анализировали, что именно Россия хотела продемонстрировать масштабным ударом сразу после визита главы американской разведки.
«Они задавались вопросом, в чём могла заключаться цель этой демонстрации. Ведь в том, что это была демонстрация, сомнений нет», — сказал он.
По его словам, в польских правительственных кругах ситуацию также оценивают как все более тревожную.
«Ситуация очень плохая. Путин, к сожалению, набирает обороты, а отчеты становятся всё более тревожными», — заявил собеседник издания.
При этом Onet отмечает, что польские чиновники официально не раскрывают содержание последних контактов с представителями американской администрации.
Предупреждение ЦРУ о возможных угрозах
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что получил от Джона Ретклиффа доклад о возможном развитии событий в ближайшие месяцы.
По словам польского премьера, Польша и другие европейские государства должны быть готовы к различным сценариям, касающимся не только непосредственно войны в Украине, но и безопасности восточного фланга НАТО.
Недавно в Вашингтоне с Ретклиффом также встретился координатор польских спецслужб Томаш Семоняк. Эта встреча состоялась менее чем через две недели после московской поездки главы ЦРУ.
Само появление Ретклиффа в Москве стало одним из самых необычных дипломатических событий конца августа. Onet сообщал, что Кремль подтвердил контакты между руководителями разведывательных служб США и России, но отказался раскрывать детали переговоров.
Россия не изменила свою политику после переговоров
По информации Onet, один из собеседников, на которого также ссылается The Washington Post, утверждал, что после встреч в Москве Ретклифф мог посчитать, что американская сторона передала россиянам необходимый сигнал.
Однако после этого никаких изменений в российской политике не произошло.
Согласно этой версии, в Кремле могли воспринять визит американского чиновника прежде всего как очередную попытку убедить Путина завершить войну. Собеседник издания предположил, что российский президент мог расценить такой подход как признак слабости.
В то же время эти оценки представляют собой точку зрения источников, а не официально подтвержденное объяснение мотивов российского руководства.
Инциденты у границы с Украиной
На фоне этих событий в Варшаве особую озабоченность вызывают недавние инциденты вблизи польско-украинской границы.
Onet отмечает, что польские службы готовятся к возможным новым российским провокациям. Среди сценариев, обсуждаемых в польских правительственных кругах, — использование техники с украинской маркировкой для атаки на одно из государств восточного фланга НАТО с последующей попыткой возложить ответственность на Украину.
Еще одним возможным сценарием называют диверсии против стратегической инфраструктуры, в частности энергетических объектов. Также не исключается попытка дестабилизировать работу польско-украинских пунктов пропуска посредством атак на цели с украинской стороны.
Onet приводит эти сценарии как информацию, полученную из источников в польских правительственных кругах, а не как подтвержденные факты о подготовке конкретных атак.
В Польше готовятся к новым переговорам с США
На этом фоне особое значение для Варшавы приобретает военное сотрудничество с США. На следующей неделе вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш должен встретиться в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хэгсетом.
По неофициальным данным, стороны планируют обсудить выполнение оборонных контрактов, а также перспективы строительства постоянной американской военной базы в Польше.
Визит польской делегации состоится на фоне ряда инцидентов, которые Варшава рассматривает в контексте роста рисков для восточного фланга НАТО.
Напомним, несколько дней назад российский беспилотник атаковал поезд вблизи польско-украинского пограничного перехода.
Кроме того, на балтийском побережье в районе Ярославца польские военные обнаружили российский дрон, оснащённый взрывчаткой.