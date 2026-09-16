"Американцы были в шоке": почему Путин нанес удар по Украине сразу после визита главы ЦРУ

Война России против Украины

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Американские чиновники были шокированы тем, что на следующий день после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Россия нанесла массированный удар по Украине. Вашингтон пытался понять, почему Владимир Путин пошёл на демонстрацию силы сразу после контактов американской разведки с российской стороной, и консультировался по этому поводу с союзниками в Центральной Европе.

Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

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По информации Onet, последние контакты польского правительства с администрацией США свидетельствуют об обеспокоенности американской стороны поведением Кремля после московской миссии Ретклиффа.

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Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Российская сторона подтвердила его встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. По данным Onet и других западных СМИ, переговоры длились около четырёх часов, однако их содержание официально не разглашалось.

Миссия Ретклиффа проходила на фоне попыток Вашингтона поддерживать контакты с Москвой и добиваться снижения напряженности вокруг войны против Украины. По сообщениям американских СМИ, в ходе переговоров российской стороне, возможно, было передано предупреждение о последствиях дальнейшей эскалации.

Однако уже на следующую ночь Россия нанесла масштабный удар по Украине. В ночь на 26 августа РФ запустила 162 беспилотника, а на следующую ночь применила уже 258 дронов и ракет.

Именно такая последовательность событий, по словам источника польского издания, вызвала удивление в Вашингтоне.

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«Американцы были в шоке от того, что на следующий день после визита Ретклиффа Путин совершил массированную атаку на Украину», — рассказал собеседник Onet.

Какая цель демонстрации силы со стороны России?

По информации польского издания, после атаки американская сторона проконсультировалась с союзниками в Центральной Европе, пытаясь оценить возможные причины такого шага Кремля.

Как отметил собеседник Onet, в Вашингтоне анализировали, что именно Россия хотела продемонстрировать масштабным ударом сразу после визита главы американской разведки.

«Они задавались вопросом, в чём могла заключаться цель этой демонстрации. Ведь в том, что это была демонстрация, сомнений нет», — сказал он.

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По его словам, в польских правительственных кругах ситуацию также оценивают как все более тревожную.

«Ситуация очень плохая. Путин, к сожалению, набирает обороты, а отчеты становятся всё более тревожными», — заявил собеседник издания.

При этом Onet отмечает, что польские чиновники официально не раскрывают содержание последних контактов с представителями американской администрации.

Предупреждение ЦРУ о возможных угрозах

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что получил от Джона Ретклиффа доклад о возможном развитии событий в ближайшие месяцы.

По словам польского премьера, Польша и другие европейские государства должны быть готовы к различным сценариям, касающимся не только непосредственно войны в Украине, но и безопасности восточного фланга НАТО.

Недавно в Вашингтоне с Ретклиффом также встретился координатор польских спецслужб Томаш Семоняк. Эта встреча состоялась менее чем через две недели после московской поездки главы ЦРУ.

Само появление Ретклиффа в Москве стало одним из самых необычных дипломатических событий конца августа. Onet сообщал, что Кремль подтвердил контакты между руководителями разведывательных служб США и России, но отказался раскрывать детали переговоров.

Россия не изменила свою политику после переговоров

По информации Onet, один из собеседников, на которого также ссылается The Washington Post, утверждал, что после встреч в Москве Ретклифф мог посчитать, что американская сторона передала россиянам необходимый сигнал.

Однако после этого никаких изменений в российской политике не произошло.

Согласно этой версии, в Кремле могли воспринять визит американского чиновника прежде всего как очередную попытку убедить Путина завершить войну. Собеседник издания предположил, что российский президент мог расценить такой подход как признак слабости.

В то же время эти оценки представляют собой точку зрения источников, а не официально подтвержденное объяснение мотивов российского руководства.

Инциденты у границы с Украиной

На фоне этих событий в Варшаве особую озабоченность вызывают недавние инциденты вблизи польско-украинской границы.

Onet отмечает, что польские службы готовятся к возможным новым российским провокациям. Среди сценариев, обсуждаемых в польских правительственных кругах, — использование техники с украинской маркировкой для атаки на одно из государств восточного фланга НАТО с последующей попыткой возложить ответственность на Украину.

Еще одним возможным сценарием называют диверсии против стратегической инфраструктуры, в частности энергетических объектов. Также не исключается попытка дестабилизировать работу польско-украинских пунктов пропуска посредством атак на цели с украинской стороны.

Onet приводит эти сценарии как информацию, полученную из источников в польских правительственных кругах, а не как подтвержденные факты о подготовке конкретных атак.

В Польше готовятся к новым переговорам с США

На этом фоне особое значение для Варшавы приобретает военное сотрудничество с США. На следующей неделе вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш должен встретиться в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хэгсетом.

По неофициальным данным, стороны планируют обсудить выполнение оборонных контрактов, а также перспективы строительства постоянной американской военной базы в Польше.

Визит польской делегации состоится на фоне ряда инцидентов, которые Варшава рассматривает в контексте роста рисков для восточного фланга НАТО.

Напомним, несколько дней назад российский беспилотник атаковал поезд вблизи польско-украинского пограничного перехода.

Кроме того, на балтийском побережье в районе Ярославца польские военные обнаружили российский дрон, оснащённый взрывчаткой.

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