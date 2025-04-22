Американцы начали прозревать: рейтинг Трампа существенно упал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.

Об этом пишет Reuters.

Американцы не скрывают своей обеспокоенности попытками главы государства расширить свою власть.

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Отмечается, что около 42% респондентов нового шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Трампа в должности президента Штатов. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее. А данные опроса среди американцев в течение нескольких часов после инаугурации Трампа 20 января давали 47%.

«Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы», — говорится в публикации Reuters.

В то же время рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, наблюдавшиеся в течение большей части президентства его предшественника, представляющего Демократическую партию Джо Байдена.

Текущая динамика свидетельствует, что многим американцам «неприятно», что Трамп «старается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя главой правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне».

Опрос показал, что по целому спектру вопросов — от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права — американцы, негативно высказывающиеся о работе Трампа, превышают количество одобряющих каждый вопрос в опросе.

Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев — 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США.

Напомним, 19 апреля тысячи человек вышли на улицы США в протест против политики Трампа и его администрации.

Причиной протеста стали действия Трампа, в частности, тарифы и его инициатива сократить количество госслужащих и уменьшить расходы бюджета через создание Департамента эффективности правительства (DOGE). Также митингующие были недовольны тем, что администрация Трампа не помогла вернуть в США гражданина Сальвадора Абрего Гарсиа.

Ранее в этом месяце сотни тысяч американцев вышли на улицы более чем в 1200 городах по всей стране.