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Американцы попытались переправить в Северную Корею еду, деньги и Библии: чем это закончилось
Отправка активистами пластиковых бутылок или воздушных шариков в Северную Корею создает напряженность на Корейском полуострове.
Шестерых граждан США задержали в Южной Корее из-за попытки отправить морем в Северную Корею 1600 пластиковых бутылок, наполненных рисом, долларовыми купюрами и Библиями.
Об этом сообщает издание The Independent.
Американцы были задержаны в пятницу на острове Кванхва, где они пытались запустить бутылки в море. Их намерением было переправить контейнеры через морскую границу с Северной Кореей приливными течениями.
В полиции конфиденциально подтвердили этот случай, заявив, что задержанные сейчас находятся под следствием. Их обвиняют в нарушении закона, связанного с безопасностью.
Отправка активистами пластиковых бутылок или воздушных шариков в Северную Корею создает напряженность на Корейском полуострове, вызывая реакцию со стороны КНДР в виде отправки воздушных шариков с мусором в Южную Корею.
Конституционный суд Южной Кореи отменил закон 2020 года, который криминализировал отправку открыток и других предметов в Северную Корею, назвав это чрезмерным ограничением свободы слова.
Однако новое либеральное правительство президента Ли Чжэ Мен настаивает на подавлении таких кампаний с помощью других законов, связанных с безопасностью, чтобы избежать обострения напряженности с Северной Кореей и способствовать безопасности южнокорейских жителей.
Напомним, в начале июня лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен, одержал победу на внеочередных президентских выборах в Республике Корея