Все больше американцев недовольны действиями президента США Дональда Трампа на фоне войны с Ираном и роста цен. Уровень неодобрения его политики достиг 62%. При этом большинство американцев считает, что президенту не хватает ясности ума.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на результаты опроса, проведенного этим изданием, ABC News и Ipsos в конце апреля.

Это рекорд за весь срок пребывания Трампа на посту президента, включая его первый срок. Общий рейтинг одобрения президента упал с 39% в феврале до 37%. В то же время только 25% независимых избирателей поддерживают Трампа.

Больше всего на рейтинг влияют внешняя политика и экономика. Войну США против Ирана критикуют 66% американцев, и только 33% относятся к ней положительно.

Экономические меры Трампа поддерживают 34% граждан. Снижение составило 7 процентных пунктов на фоне роста цен на газ. Одобрение курса президента в отношении инфляции упало на 5 процентных пунктов — до 27%.

Худшие оценки получила его политика в отношении общей стоимости жизни: только 23% американцев одобряют ее, тогда как 76% не поддерживают.

Даже вопрос миграции, традиционно сильный для Трампа, оказался минусом: меры в этом направлении одобряют 40% граждан, тогда как 59% имеют противоположное мнение.

Среди американцев растут сомнения относительно способности Трампа управлять страной: 59% считают, что ему не хватает ясности ума, а 55% — что его физическое состояние не позволяет ему эффективно выполнять свои обязанности президента.

Еще 71% граждан считают его нечестным и неуверенным в себе, 67% убеждены, что он не может принимать взвешенные решения, а 54% характеризуют его как слабого лидера.

Дополнительным ударом по позиции Трампа являются его непопулярные инициативы. Идею отмены гражданства по праву рождения отвергают 65% американцев, сокращение финансирования медицинских исследований на 78%, а увеличение военного бюджета с 1 до 1,5 триллиона долларов на 65%. 59% опрошенных выступают против планов отмены временного легального статуса для мигрантов из стран, пострадавших от конфликтов.

Как падение рейтинга Трампа ударит по республиканцам

Ключевые фигуры в администрации Трампа также получили негативные оценки: министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, директор ФБР Кэш Патель, руководитель Пентагона Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Единственным, кто продемонстрировал положительный рейтинг доверия, был председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

В этом контексте республиканцы рискуют потерять свои позиции в Конгрессе. Согласно опросу, демократы уже опережают их на 5 процентных пунктов на выборах в Палату представителей, а среди избирателей без четких политических предпочтений разрыв еще больше — 49% против 32% в пользу демократов.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в США 3 ноября 2026 года. Будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей (срок полномочий — два года) и 33 сенатора (срок полномочий — шесть лет).

Напомним, государственного секретаря Марко Рубио считают реальным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Глава Госдепа США может стать преемником Дональда Трампа на посту.

