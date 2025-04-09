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Американцы включили "режим выживания" и скупают импортные товары из-за пошлин Трампа
Чай, рис, вино, электроника — лишь несколько из перечня товаров, цены на которые подскочат более чем на 40%.
Американские потребители приготовились к дефициту из-за введения значительных пошлин президента США Дональда Трампа на импортные продукты. Новые правиды вступили в силу в ночь со вторника на среду, 9 апреля.
Об этом пишут западные СМИ, в частности, AFP и Reuters.
«Некоторые бросились покупать новые смартфоны перед повышением цен, а другие говорят, что теперь будут следить за своими расходами повнимательнее, чем раньше», — говорится в материале.
В последние недели люди начали сокращать расходы. Несмотря на просьбы ведущих торговых союзников, Соединенные Штаты сейчас вступили в следующую важную фазу тарифной войны Трампа с огромными и широкими налогами на импорт товаров из многих стран, напоминают журналисты.
«Новые сборы коснутся электроники, произведенной в Китае, которая со среды сталкивается с кумулятивной пошлиной в 104%, тогда как одежда, произведенная во Вьетнаме, также будет иметь значительный рост стоимости благодаря 46%-м пошлинам.
«Ваниль из Мадагаскара (47%), японский чай (24%), тайский жасминовый рис (36%) и европейское вино (20%) также пострадают», — перечисляют корреспонденты.
«Тарифы плохие. Я всегда был либертарианцем по тарифам. Планирую купить новый Apple iPhone сегодня, пока цены не подскочили. Это будет последнее, что я куплю, пока все не решится», — сказал житель Соединенных Штатов Чарльз, к которому обратились корреспонденты в одном из супермаркетов в Виргинии.
В соседнем магазине одежды, принадлежащем японскому розничному продавцу Uniqlo, 40-летняя Элизабет Брэдли сказала, что справится с ростом цен, но все же сменит свои потребительские привычки.
«Мы только что купили автомобиль из-за повышения тарифов», — сказала она, добавив, что ее новый электрический Volvo, скорее всего, будет стоить больше из-за введенных Трампом пошлин.
«Мы просто ожидаем, что цены на автомобили вырастут», — сказала она.
В другом супермаркете в Нью-Йорке Анастасия Невин сообщила, что перешла на режим выживания.
«У меня двое детей, потому я просто пытаюсь выжить. Это тяжело», — сказала она, добавив, что ей, вероятно, придется сократить расходы, если цены поднимутся.
Американские домохозяйства уже пострадали от высокой постковидной инфляции. И цены не снизились в течение многих лет; они просто росли медленнее, поскольку инфляция охладела», — добавляют журналисты.
Напомним, из-за политики Дональда Трампа Китай повысил пошлины на американские товары.
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