"Америку открыл не Колумб": итальянский ученый опубликовал новое исследование

Моряки из Генуи уже знали о земле, названной позже Америка.

Специалист средневековой латинской литературы профессор Паоло Кьеза выяснил, что моряки из Генуи знали об Америке за 150 лет до ее "открытия".

Исследования ученого опубликовал журнал, Terrae Incognitae.

Расшифровка и детализация записей миланского монаха Гальванеуса ФЛАММЕ за 1345 показали, что моряки из Генуи уже знали о земле, названной позже Америка, но под названием Маркленд/Маркалада. А некоторые исландские источники и ученые определяли ее как часть атлантического побережья Северной Америки. Предполагается, что это Лабрадор или Ньюфаундленд.

"Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья", — отметил Кьеза, профессор литературоведения, филологии и лингвистики Миланского университета.

Он пояснил, что Гальванеус был доминиканским монахом, который жил в Милане и был связан с семьей, занимавшей пост главы города. Он написал несколько литературных произведений на латыни, в основном на исторические темы. Его сведения ценные для получения информации об истории того времени из первых рук.

Работа Cronica universalis, которую анализировал Кьеза, считается одной из его поздних работ — возможно, последней. Она осталась незавершенной. Материал подробно описывает истории мира, начиная с его создания, заканчивая моментом публикации.

Кьеза рассказал, что при переводе записей монаха узнал, что Генуя могла бы стать "воротами" для новизны, и как Гальванеус случайно услышал разговоры моряков о земле на крайнем северо-западе, пригодные для коммерческой выгоды. А также сведения о Гренландии, которую он подробно описывает.

"Эти слухи были слишком расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных", — объясняет профессор, почему Маркалада в то время не была определена как новая земля.

В мае 2021 испанские ученые из Университета Гранады сообщили, что проведут ДНК-тест останков Христофора Колумба, первооткрывателя Америки. Так они намеревались установить тайну его происхождения. Часть костных останков мореплавателя вытащили из Севильского кафедрального собора в 2003 году.

В 2018 году иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, ранее была похищена.

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