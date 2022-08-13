Amnesty International пересмотрит свой скандальный отчет о войне в Украине

После скандального отчета, обвиняющего украинских военных в том, что они создают опасность для мирного населения своей боевой тактикой, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свой отчет.

Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику не только в Украине, но и во всем мире.

В то же время Amnesty подчеркнула, что "такие нарушения никак не оправдывают неспровоцированное нападение России, в результате которого погибли и были ранены бесчисленное количество гражданских лиц".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что для скандального отчета организация Amnesty International использовала свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

Читайте также: