Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Ордера на арест президента РФ Владимира Путина и пяти других россиян, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже если во время мирных переговоров под руководством США будет одобрена полная амнистия.

Об этом заявили прокуроры Международного уголовного суда, передает Reuters

Заместители прокурора Маме Мандиае Ньянга из Сенегала и Нажат Шамим Хан из Фиджи заявили, что для приостановления действия ордеров, выданных судом, нужна отдельная резолюция Совета Безопасности ООН.

«Если будет достигнуто мирное соглашение, которое затем позволит Совету Безопасности попросить нас отложить расследование, то это… вопрос политического процесса для Совета безопасности. Но в отношении нас… в конце концов, это не помешает осуществлению правосудия», — сообщила Нажат Шамим Хан, сославшись на основной для организации Римский статут.

Другой заместитель прокурора Маме Мандиае Ньанга также отметил обязательство «придерживаться нашего устава, который не учитывает некоторые из этих политических договоренностей».

В ноябре СМИ опубликовали первый вариант мирного предложения США из 28 пунктов. Один из пунктов плана предусматривал, что «все стороны, участвовавшие в конфликте, получат полную амнистию за свои действия во время войны».

Еще в 2023 году МУС выдал ордер на арест Владимира Путина за ряд международных преступлений, в частности депортацию и похищение детей с оккупированных территорий Украины. Вместе с президентом государства-агрессора ордер на арест выписали на детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову.

Также МУС объявил в розыск экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые подозреваются в вероятных военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Напомним, в интервью изданию India Today президент России Владимир Путин не смог понятно объяснить российские удары по востоку Украины, где много людей — русскоязычные.