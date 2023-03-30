Амнистированный зек-"вагнеровец" вернулся с войны: он угрожал всей деревне и убил женщину

В России за участие в войне против Украины амнистировали приговоренного к 14 годам лишения свободы зека. Он вернулся в родное село, угрожал другим россиянам, а впоследствии убил женщину.

Об этом пишет российское издание Insider.

28-летний Иван Россомахин из села Новый Бурец Кировской области в 2020 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство женщины и грабеж в соседнем городе. Однако в 2022 году зэка завербовал ЧВК "Вагнер" на войну против Украины.

21 марта 2023 "героя России" амнистировали за то, что он на фронте убивал украинцев и тот вернулся в родное село. Там мужчина часто употреблял алкоголь и ходил по населенному пункту с вилами и молотком, угрожая "Всех поубивать". Он даже разбил два автомобиля местных жителей. Местная российская полиция "героя России" называла "полным отморозком".

Полиция обещала россиянам отправить неадеквата снова на войну, однако этого не произошло и он убил женщину. Сын покойной рассказал, что россиянку "вагнеровец" жестоко избил, а затем заколол.

Вербовка осужденных на войну против Украины

Террорист Евгений Пригожин некоторое время активно вербовал осужденный в России для войны против Украины. Зекам он обещал амнистию, если те выживут во время боевых действий. Впоследствии стало известно, что диктатор Путин помиловал осужденных, добровольно уехавших убивать украинцев.

Сам Пригожин заявлял, что Путин помиловал 5 тысяч осужденных "вагнеровцев" за участие в войне против Украины.

Bloomberg писал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может снизить присутствие своих наемников в войне против Украины. А стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

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