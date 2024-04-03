"Аморальные тенденции" современности: Ватикан готовит документ о гендерной теории и суррогатном материнстве

Католическая церковь уже давно выступает против модификаций или манипуляций с человеческим телом, считая, что такие процедуры нарушают человеческое достоинство

Ватикан готовится обнародовать документ, рассматривающий вопросы гендерной теории и суррогатного материнства. Во вторник Святой Престол объявил, что 8 апреля состоится пресс-конференция, на которой будет представлен документ под названием Dignitas infinita, что на латыни означает "безграничное достоинство".

Об этом пишет Fox News.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес – префект Дикастерии по вероучению – представит текст, который, по его словам, предлагает "решительную критику аморальных тенденций современного общества".

Ожидается, что документ подтвердит установившуюся оппозицию католической церкви по гендерной идеологии, операциям по изменению пола и суррогатной беременности на основе человеческого достоинства.

Отец Брайан Грейб, священник Архиепархии Нью-Йорка, имеющий степень доктора теологии в Папском Григорианском университете в Риме, заявил, что документ, вероятно, имеет целью подчеркнуть, что "когда речь идет о фундаментальных вопросах человеческой биологии, церковь укрепляет то, чему она всегда учила".

"Я считаю, что это был бы очень желаемый документ", – добавил Грейб.

Папа Франциск противостоит стремительному росту гендерной идеологии в последние годы, которую он назвал одной из самых "опасных идеологических колонизаций мира".

"Почему это опасно? Потому что это стирает различия и ценность мужчин и женщин. Все человечество — это напряжение различий. Оно должно расти из-за напряжения различий. Гендерная теория размывает различия и делает мир одинаковым и скучным, а это противоречит человеческому призванию", — сказал он. Папа Римский в интервью аргентинской газете La Nación в 2023 году.

Католическая Церковь учит, что человеческая жизнь священна и не должна быть модифицирована и нельзя искусственно манипулировать ею.

По мнению церкви, суррогатное материнство – научно обоснованное вынашивание и рождение ребенка женщиной, не являющейся его биологической матерью – запрещено по тем же этическим соображениям, что и "гендерно подтверждающие" методы лечения.

"Быть человеком значит быть телом и душой. Как гендерная теория, так и суррогатное материнство – они манипулируют телом способом, противоречащим Божьим намерениям по этому поводу. И они относятся к телу почти как к товару", — сказал Грейб.

Суррогатное материнство из-за оплодотворения in vitro обычно требует искусственного оплодотворения нескольких человеческих эмбрионов, некоторые из которых затем замораживают или уничтожают, что затрагивает сложные этические вопросы.

Католическая церковь также выразила серьезную обеспокоенность международной индустрией, окружающей суррогатную беременность – пары из богатых стран платят за то, чтобы эмбрионы их вынашивали бедные женщины в странах третьего мира.

"Дело не в том, что мы не хотим, чтобы пары рожали детей. Никто не является большим поклонником детей и семей, чем католическая церковь, но это не должно происходить любой ценой или любым способом. Дети – это дар Божий, а не товар, который нужно покупать по определенной цене", — сказал Грейб.

За пределами Католической Церкви процедуры экстракорпорального оплодотворения вызвали острые прения среди членов движения за жизнь, которые пытаются найти последовательную платформу для технологии фертильности.

"Бесконечное достоинство" станет первым крупным документом, подготовленным дикастерией после Fiducia Supplicans, который очертил, что люди в однополых или других "нерегулярных" парах могут получать благословения отдельно без одобрения их отношений.

Хотя Fiducia Supplicans прямо не разрешала однополые браки, ее резко критиковали католические епископы по всему миру. Лидеры церкви обвинили дикастерию в использовании нечетких формулировок, которые, по мнению некоторых, могли бы запутать верных католиков.

"Я считаю, что документ [Бесконечное достоинство] является своевременным. Я бы сказал, что я с нетерпением жду его в том смысле, что это вопрос, о котором Папа Франциск говорил особенно откровенно, иногда очень резко", — сказал Грейб.

Напомним, в 2023 году Ватикан разрешил священникам благословлять однополые пары. Впрочем, это благословение не должно напоминать брачный обряд.

Читайте ведущие новости дня: