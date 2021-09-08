Ампутировали ногу, но не помогло: в Англии мужчина упал в озеро и умер от опасной инфекции

Ампутировали ногу, но не помогло: в Англии мужчина упал в озеро и умер от опасной инфекции

Состояние здоровья мужчины стремительно ухудшалось.

Мужчина упал в озеро в ботаническом саду английского города Саутпорт, графство Мерсисайд, заразился редкой смертоносной инфекцией и умер.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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37-летний Бен Смит-Кроллан упал в озеро и порезал ногу. Через несколько дней он заметил у себя на ноге припухлость. Мужчина решил, что это подагра, и обратился к врачу. Пациенту диагностировали некротический фасциит — смертельно опасную инфекцию, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes.

Состояние его здоровья стремительно ухудшалось. Смита-Кроллана госпитализировали. Врачи ввели его в искусственную кому и ампутировали пораженную ногу. Однако позже мужчина скончался от инфекции.

Напомним, в Калифорнии 7-летний мальчик умер после того, как искупался в местном озере.

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