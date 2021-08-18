"Амрулла Салех — наш президент": в посольстве Афганистана в Таджикистане сменили фотографии беглого Гани

"Амрулла Салех — наш президент": в посольстве Афганистана в Таджикистане сменили фотографии беглого Гани

Амрулла Салех исполняет обязанности президента.

Посол Афганистана в Таджикистане заявил, что Амрулла Салех, который является таджиком по национальности, является действующим президентом страны.

Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана.

Afghanistan's ambassador in Tajikistan: Amrullah Saleh is our president. pic.twitter.com/Pf7jtqM9Rs — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

На фотографиях, которые опубликовал журналист, можно увидеть, как в здании посольства со стены снимают портрет беглого президента Ашрафа Гани и меняют его на фото Амрулла Салеха.

Напомним:

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Где он находится на текущий момент неизвестно — в СМИ сообщали об Омане, Узбекистане или Таджикистане.

Где он находится на текущий момент неизвестно — в СМИ сообщали об Омане, Узбекистане или Таджикистане. Согласно конституции страны, обязанности главы государства перешли к его первому заместителю Амрулле Салеху . Вице-президент Афганистана заявил, что он не покинул страну, и в соответствии с конституцией, стал исполняющим обязанности главы государства. Он опроверг слухи о том, что скрывается на территории соседнего Таджикистана и заверил, что будет и дальше противостоять талибам, которые захватили столицу страны и устанавливают в стране свои порядки.

. Вице-президент Афганистана заявил, что он не покинул страну, и в соответствии с конституцией, стал исполняющим обязанности главы государства. Он опроверг слухи о том, что скрывается на территории соседнего Таджикистана и заверил, что будет и дальше противостоять талибам, которые захватили столицу страны и устанавливают в стране свои порядки. Между тем тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. Сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула отменены.

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