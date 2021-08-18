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"Амрулла Салех — наш президент": в посольстве Афганистана в Таджикистане сменили фотографии беглого Гани

Автор
Елена Вус
Дата публикации
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"Амрулла Салех — наш президент": в посольстве Афганистана в Таджикистане сменили фотографии беглого Гани

Фото: twitter.com/MuslimShirzad

Амрулла Салех исполняет обязанности президента.

Посол Афганистана в Таджикистане заявил, что Амрулла Салех, который является таджиком по национальности, является действующим президентом страны.

Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана.

На фотографиях, которые опубликовал журналист, можно увидеть, как в здании посольства со стены снимают портрет беглого президента Ашрафа Гани и меняют его на фото Амрулла Салеха.

Напомним:

  • Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Где он находится на текущий момент неизвестно — в СМИ сообщали об Омане, Узбекистане или Таджикистане.
  • Согласно конституции страны, обязанности главы государства перешли к его первому заместителю Амрулле Салеху. Вице-президент Афганистана заявил, что он не покинул страну, и в соответствии с конституцией, стал исполняющим обязанности главы государства. Он опроверг слухи о том, что скрывается на территории соседнего Таджикистана и заверил, что будет и дальше противостоять талибам, которые захватили столицу страны и устанавливают в стране свои порядки.
  • Между тем тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты. Сейчас все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула отменены.

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