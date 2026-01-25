Аналитик объяснил, почему Россия уже стала колонией Китая

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Китай не будет вкладываться в поддержку России, поскольку не прилагает усилий к тому, чтобы РФ могла успешно вести войну против Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политический эксперт, бывший секретарь польской делегации в парламентскую ассамблею НАТО и эксчлен правительства Польши Петр Кульпа.

По его словам, независимо от того, как может произойти распад России, значительная часть ее территорий в будущем будет ориентироваться на Китай.

«Как бы Россия ни распалась и на сколько частей, большая ее часть будет ориентирована на Китай. Далее Китай получит возможность восстанавливать свои исторические границы с середины XIX века», — отметил Кульпа.

Он отметил, что нынешнее поведение Пекина свидетельствует об отсутствии намерения спасать Москву.

«Все эти моменты показывают, что Китай не будет вкладываться в поддержку России, потому что он уже сейчас не вкладывается в то, чтобы Россия могла успешно вести эту войну», — пояснил эксперт.

Кульпа считает, что Китай использует войну для экономической выгоды РФ.

«Китай использует каждый день этой войны для того, чтобы Россию грабить. Товары, которые Китай продает России, стоят для нее вдвое дороже — уже сочтено, что это более чем на 87% выше, чем на других рынках», — сказал он.

В то же время, по его словам, сырье Китай скупает по значительно заниженным ценам.

«В России же Китай покупает все в два с половиной раза дешевле, чем Россия могла продавать на других рынках. Это классический колониальный грабеж», — подчеркнул Кульпа.

Эксперт добавил, что Пекин заинтересован в сохранении слабости Москвы.

«Мы видим, что Китай использует эту ситуацию, чтобы держать Россию слабой. Это первая цель, которую Китай реализует благодаря этой войне», — отметил он.

Аналитик также обратил внимание на геополитические последствия войны для Запада.

По его словам, ослабление трансатлантических отношений играет на руку Китаю, а российско-украинская война отвлекает ресурсы США и их союзников.

«Вторая цель Китая состоит в том, что эта война удерживает внимание и ресурсы Запада вдали от Китая. Фактически он ведет к разрушению глобальных союзов США», — сказал Кульпа.

Он добавил, что ухудшение трансатлантических связей также усугубляет позиции Пекина.

«Упадок трансатлантических отношений работает в пользу Китая. В итоге имеем ситуацию, когда, с одной стороны, истек год правления Трампа, а с другой — состоялись три неудачных попытки установить мир», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Китай впервые за пять лет сократил закупку почти всех ключевых российских сырьевых товаров.

Мы ранее информировали, что в Китае заявляют, что с первого дня войны в Украине остаются преданными продвижению мирных переговоров и политического урегулирования «кризиса» — так с 2022-го Пекин называет полномасштабное вторжение РФ.