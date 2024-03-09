Аналитик объяснил, зачем Путину устраивать в России теракты накануне "выборов"

Российский диктатор Путин в преддверии так называемых "выборов" может устроить в РФ теракты, чтобы обвинить в этом Украину.

Также читайте Посольство Нидерландов сообщило об угрозе терактов в России в ближайшие дни

Такую в вечере телеканала Эспрессо выразил аналитик Александр Голубов.

Он заявил, что когда Путин приходил к власти, спецслужбы устраивали теракты в российских городах.

"Гексоген, ФСБ — все заинтересованные могут спокойно погуглить что это такое. Я не исключаю, что накануне выборов Путина, он снова будет мобилизовать свой электорат таким образом. То есть какие-то, условно говоря, возможно чеченские, возможно украинские, вероятнее всего, при нынешних "украинские террористы" (в кавычках) совершат ужасный теракт", — объясняет Голубов.

Он отметил, что разведка США и Германии может высоко оценивать вероятность новых терактов в РФ, поскольку у них такая работа.

"Может, этого не произойдет, я искренне надеюсь, что этого не произойдет, но нормальная работа разведки — предупреждать какие-то риски, говорить о возможности этих рисков и мне кажется, что с точки зрения западных спецслужб — это абсолютно логичная история пребывания сейчас в России, в Москве в частности", — заявил голубок.

Он предположил, что в результате популярности диктатора среди населения не растет, несмотря на то, что люди не могут выразить свое недовольство напрямую.

"Люди не выражают недовольство войной прямо, но я так понимаю, что определенные социологические опросы, видимо, показывают, что многим россиянам не нравится ухудшение уровня их жизни, они не могут, не хотят, не умеют говорить об этом открыто. Да, им абсолютно все равно, что кто-то от их имени убивает невинных людей, но когда есть становится мало, им начинает что-то не нравиться", — подытожил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве полицию перевели на усиленный режим из-за "угрозы терактов".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве силовики РФ убили граждан Казахстана.

Читайте также: